Gobierno elimina post donde habló de “Estado en quiebra”: Ministro Jorge Quiroz lo había criticado

Dos cuentas oficiales de la administración del presidente Kast compartieron una publicación donde levantaron la alerta por el déficit fiscal del Estado. Sin embargo, el mensaje fue borrado de las plataformas.

El gobierno eliminó de sus cuentas oficiales en redes sociales la polémica publicación en la que señalaban que el “Estado está en quiebra”, producto de la administración anterior.

Se trata de un post publicado ayer martes en las cuentas @gobiernodechile y @voceriadegobierno, pertenecientes a la Secretaría de Comunicaciones de la Secretaría General de Gobierno. El encabezado rezaba “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco?”.

“Porque nos dejaron sin plata”, “endeudado en más de 49 mil millones de dólares” y porque “la caja del Estado completamente vacía”, fueron las tres explicaciones que entregaron para dar respuesta al enunciado.





La gráfica no pasó desapercibida y comenzó a circular en plataformas como X, donde internautas manifestaron sus reparos respecto a la supuesta “quiebra” del fisco. Incluso, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se desmarcó de la frase.

“Jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado”, declaró en un punto de prensa en el Congreso. “Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, explicó ante los medios de comunicación.

“Nosotros lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda. 40.000 millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior”, agregó. “Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos como gobierno, prácticamente sin caja”.

Oposición llamó a la “seriedad” y “responsabilidad”

Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, abordó la publicación en X e instó al gobierno del presidente Kast a “volver a tomar con seriedad las palabras que se usan”, junto con pedir “un mínimo de responsabilidad” en las minutas y contenidos públicos.

“Un Estado en quiebra es un Estado que le declara al mundo que no puede cumplir sus obligaciones financieras y que, por lo tanto, representa un riesgo extraordinario para cualquier préstamo“, explicó el legislador.

“Como consecuencia, suben los costos de crédito para el Estado y para cualquier empresa que opere en el país. Del mismo modo, si el mundo se lo tomara en serio, debería caer nuestra clasificación de riesgo, dejando nuestra reputación severamente dañada y la inversión se vería ahuyentada“, especuló.

En la misma plataforma Carolina Tohá, exministra del Interior, apuntó al gobierno por esta misma declaración. “Para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas“, acusó.

“Si antes no había emergencia, la crearon”, advirtió la otrora precandidata presidencia, además de mencionar”la mayor alza en petróleo en 40 años”, “renunciar a que Chile encabece las Naciones Unidas” y el llamado a retiro de “una de las funcionarias policiales más destacadas del país”.