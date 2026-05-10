10/ 05/ 2026 21:40

VIDEO | Bajo estrictas medidas sanitarias: Así desembarcaron 94 pasajeros de crucero Hondius en España

Este sábado desembarcaron los pasajeros del crucero Hondius en el puerto de Puerto de Granadilla, tras un brote de una variante de hantavirus que afectó a parte de la tripulación a bordo. Durante el operativo fueron evacuadas 94 personas de distintas nacionalidades bajo estrictas medidas sanitarias. Las autoridades informaron que el proceso se extenderá hasta el día lunes 11 de mayo con nuevos traslados.