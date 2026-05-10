10/ 05/ 2026 22:38

Cámaras, WhatsApp y una millonaria colección Pokémon: Las pistas clave tras desaparición de Camila Olortegui

Camila Olortegui desapareció el 12 de marzo y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Quienes estarían detrás de su muerte no han entregado certezas sobre qué hicieron con su cuerpo. La joven vendedora de cartas Pokémon habría sido engañada con la finalidad de robarle su más preciado tesoro, su colección avaluada en casi seis millones de pesos. Registros de cámaras de seguridad revelan el actuar de los imputados y conversaciones de WhatsApp serían claves en una investigación donde sus amigos tuvieron un rol crucial para dar con el posible culpable.