Agenda Criteria: Desaprobación del presidente Kast sube y llega a 55%

También se dieron a conocer las 6 propuestas en materia de seguridad que los encuestados más apoyan y sus expectativas de que se logren llevar a cabo en este Gobierno.

Este domingo 16 de agosto se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Criteria, en la cual se mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo estable en un 35%.

En tanto, la desaprobación subió tres puntos porcentuales llegando a 55%.

Nuevas propuestas en seguridad y sus expectativas

En materia de seguridad, se consultó a los encuestados sobre seis nuevas medidas y qué tan de acuerdo estarían con estas, dejando ver que entre el 75% y el 94% las apoyaría. Estas son:

Aumentar las penas por reclutar menores para cometer delitos: 94% de acuerdo.

Pertenencia a organización criminal como delito con penas agravadas: 94% de acuerdo.

Despliegue policial permanente en 50 barrios críticos: 90% de acuerdo.

Régimen penitenciario especial para narcotraficantes: 84% de acuerdo.

Reforzar fronteras con zanjas, drones y monitoreo: 82% de acuerdo.

Protección legal a policías y militares en legítima defensa: 75% de acuerdo.

Respecto a la expectativa de que las propuestas anteriormente señaladas se logren llevar a cabo durante este Gobierno, las cifras más bajas corresponden al régimen penitenciario especial para narcotraficantes (53%) y al despliegue policial permanente en 50 barrios críticos (55%)

Mientras tanto, la protección legal a policías y militares en legítima defensa está en el primer lugar con 69%.