“No tienen derecho a viajar”: Embajador de EE.UU. hizo advertencia tras violencia en marcha de la Confech

Brandon Judd, quien recientemente debió aclarar sus dichos sobre el estallido social ante Cancillería, destacó al presidente Kast por “condenar la violencia cometida durante lo que debía ser una marcha estudiantil pacífica”:

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a encender la polémica tras comentar los hechos de violencia ocurridos durante la última marcha de la Confech, registrada este jueves en Santiago.

A través de X, el diplomático y representante de Donald Trump en el país reaccionó a la agresión de encapuchados contra miembros de Solidaridad UC y Movimiento Gremial en una contramarcha a las afueras de la casa central de la Universidad Católica.

Judd respaldó la respuesta del mandatario chileno: “Aplaudo al Presidente Kast por condenar la violencia cometida ayer durante lo que debía ser una marcha estudiantil pacífica”.





En su mensaje, recordó la alianza entre ambos gobiernos y enfatizó que “Estados Unidos trabaja junto a nuestros aliados en todo el hemisferio para enfrentar la violencia política”.

Además, lanzó un aviso dirigido a los involucrados en los incidentes: “Quienes cometen delitos violentos no tienen derecho a viajar a Estados Unidos”, advirtió el diplomático.

Vale recordar que no es primera vez que Judd aborda la contingencia política del país, pues recientemente tuvo que aclarar sus polémicos dichos sobre el estallido social, reabriendo la controversia local.

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