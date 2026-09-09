Embajador de EEUU: “No tenemos investigación ni documento” sobre el estallido social en Chile

Tras una reunión convocada por el canciller Francisco Pérez, el diplomático norteamericano, Brandon Judd, descartó haber enviado investigadores al país para indagar los hechos ocurridos en 2019.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aclaró este miércoles sus polémicos dichos con lo que apuntó a organizaciones de izquierda como las supuestas responsables de los disturbios durante el estallido social.

“La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación; no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019“, declaró tras una reunión con el canciller Francisco Pérez.

Antes, valoró la cita y señaló que “así es como los gobiernos trabajan juntos”. Sin embargo, subrayó que su embajada no ha levantado investigación alguna en torno a las movilizaciones registradas a fines de 2019.

“No tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019”, recalcó. También, descartó indagaciones independientes de su país en territorio nacional: “No enviamos ningún investigador a Chile a realizar una investigación”.

“Durante mi gestión nunca enviaremos ningún investigador a Chile a realizar una investigación sin ser invitados por el gobierno chileno a hacerlo. No hemos hecho eso antes en Chile; no haremos eso en Chile”, zanjó el diplomático.





Canciller recibirá antecedentes de embajador Judd

En cuanto a la supuesta información que Judd aseguró tener sobre el estallido, a la salida del encuentro y en un punto de prensa, el ministro Pérez señaló que “el embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información”.

“La Cancillería tiene que hacer su trabajo, custodiar los intereses de Chile y disponer los medios para que el resto de las instituciones trabajen con esta información”, explicó ante la prensa, y un día después de que el Congreso aprobara una interpelación en su contra.

“Una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía y a los organismos competentes para su evaluación. Para este Gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya”, declaró.