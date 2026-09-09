La accidentada reaparición de Trinidad Steinert: Se cayó durante preguntas de la prensa

El momento ocurrió al término de una actividad en el Centro Cultural La Moneda, cuando fue abordada por la prensa por sus reiteradas ausencias ante la Comisión Investigadora de la Cámara.

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reapareció públicamente este miércoles a casi tres meses de su salida del gobierno. En medio del caos mediático, sufrió una fuerte caída frente a la prensa.

La exautoridad asistió al lanzamiento del estudio Identidad y Cohesión Nacional, organizado por AthenaLab en el Centro Cultural La Moneda, siendo su primera aparición pública desde el 19 de mayo.

Su presencia llamó la atención debido a que recientemente volvió a excusarse de asistir a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara que analiza su gestión.

La accidentada reaparición de Trinidad Steinert

El momento más comentado ocurrió al término de la actividad, cuando fue abordada por periodistas que buscaban consultarle por sus reiteradas ausencias ante la instancia parlamentaria.

Mientras caminaba por uno de los pasillos del recinto, Steinert tropezó con un camarógrafo, perdió el equilibrio y cayó de espaldas, quedando sentada en el suelo . Pese al incidente, fue asistida rápidamente por quienes la acompañaban y se reincorporó sin aparentes lesiones de gravedad.

Consultada por su ausencia en la comisión investigadora, la exministra evitó profundizar en el tema. “No es momento de hablar de esto”, señaló, agregando que “evaluará con el tiempo” la posibilidad de comparecer ante la instancia.

La comisión especial investigadora busca esclarecer distintas actuaciones realizadas durante los 69 días que Steinert estuvo al frente del Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo la conformación del alto mando policial, solicitudes de información a la PDI y eventuales incumplimientos a normas de probidad.

Las ausencias de Steinert también generaron cuestionamientos desde el Congreso. El diputado Gonzalo Winter (FA) criticó que la exministra se haya excusado en tres oportunidades de asistir a la comisión mientras participa en actividades públicas.

“Una persona que ejerció un cargo público debería entender la importancia de estas instancias fiscalizadoras y la responsabilidad que implica dar explicaciones”, afirmó.