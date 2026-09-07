Por tercera vez: Steinert se ausenta de comisión investigadora y deberá fijar nueva fecha

Ante las reiteradas excusas por la ausencia, la comisión acordó que sea la misma exautoridad quien proponga una fecha y hora para su encuentro.

La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se ausentó por tercera vez de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que analiza su gestión durante el gobierno del presidente José Antonio Kast.

La exsecretaria de Estado debía presentarse este lunes, sin embargo se excusó mediante un correo electrónico, asegurado que no iba a poder estar presente debido a motivos personales.

Dada las reiteradas inasistencias de Trinidad Steinert los integrantes de la comisión decidieron modificar la estrategia para poder concretar su visita.





De esta forma, acordaron pedirle a la exautoridad que sea ella quien proponga una fecha y hora para su encuentro con la comisión.

“Vamos a oficiar y volver a invitar, tal como lo acordáramos en su oportunidad, a la exministra, Trinidad Steinert, para que ella fije el día y hora en que es posible asistir, ya que en tres ocasiones por motivos personales atendibles, por cierto, ella no ha podido comparecer”, señaló el diputado Raúl Leiva, presidente de la comisión.

Anteriormente Steinert fue convocada a la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados para dar cuenta de su gestión como ministra de Seguridad Pública el pasado 17 de agosto.

Tras no aparecer, la convocatoria se aplazó para el 31 de agosto, instancia en la que volvió a excusarse por su ausencia.