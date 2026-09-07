Natalia Duco vuelve a La Moneda: Asumirá cargo en Segundo Piso tras polémica salida del gobierno

La exautoridad había salido del gabinete el pasado 14 de agosto, en medio de la controversia por el uso irregular de un vehículo fiscal. En ese mismo ajuste ministerial, Francisco Riveros dejó el Segundo Piso para asumir como nuevo ministro del Deporte.

Natalia Duco volverá a La Moneda apenas 24 días después de dejar el gobierno, luego de la polémica por el uso irregular de vehículo fiscal.

La exministra del Deporte se integrará al Segundo Piso de Palacio , el equipo de asesores presidenciales liderado por Alejandro Irarrázaval.

La polémica salida de Natalia Duco del gobierno

La exautoridad había salido del gabinete el pasado 14 de agosto, en medio de la controversia por el uso irregular de un vehículo fiscal. En ese mismo ajuste ministerial, Francisco Riveros dejó el Segundo Piso para asumir como nuevo ministro del Deporte.

La polémica surgió luego de que se cuestionara el uso de un automóvil fiscal en una actividad que inicialmente fue presentada como una reunión de trabajo. Tras la difusión de un video y las consultas de Contraloría, terminaron dejando sus cargos tanto Duco como el entonces subsecretario Andrés Otero.

Pese a su salida, el presidente José Antonio Kast defendió públicamente a la exministra. Durante el cambio de gabinete destacó su “compromiso, lealtad” y “trabajo incansable”, además de afirmar que lo ocurrido correspondía a un “error que cualquiera puede cometer”.