“Veremos cómo cantar”: Cuco Cerda terminó con desgarro cervical tras accidente en entrenamiento

Aunque en un inicio posó desde una camilla médica y aseguró que no se trataba de algo grave, tras recibir el diagnóstico apareció con un cuello ortopédico.

La competencia de Fiebre de Canto sigue encendida y exigiendo lo mejor de cada uno de los famosos que buscan brillar con su talento.

Sin embargo, el camino no ha estado exento de problemas para algunos competidores, tal como ocurrió en el caso de Cuco Cerda.

El partipante alertó en redes sociales por un problema de salud que lo afectó en las últimas horas y, aunque en un inicio no parecía ser algo grave, con el correr de las horas reveló el verdadero diagnóstico.





“Tuve una pequeña caída entrenando”, escribió en una imagen que compartió en sus historias de Instagram desde una camilla de hospital.

Según contó el hermano de Raimundo Cerda, en principio no parecía algo de preocupación. “Esperando los exámenes. Nada grave”, agregó.

Ya con el resultado en mano, reveló que se trataba de algo de mayor importancia ya que fue diagnosticado con un “desgarro a nivel cervical”.

“Pero estoy bien, gracias por los mensajes”, agregó Cuco Cerda sobre su estado de salud, mientras usaba un cuello ortopédico.

En relación a su futuro en el estelar, reconoció que “veremos cómo cantar hoy”.