Capturan a condenado por homicidio que se fugó en Copiapó: Hay detenidos por presunta colaboración

Néstor Jair Quiñones Hernández permanecía prófugo desde el pasado 3 de septiembre tras escapar durante una salida autorizada. “Se fugó, pero no llegó muy lejos”, celebró el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este lunes en Antofagasta a Néstor Jair Quiñones Hernández, ciudadano colombiano de 21 años que permanecía prófugo desde el pasado 3 de septiembre tras escapar durante una salida autorizada en Copiapó.

La captura se concretó pasadas las 12:00 horas y fue realizada por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó, según confirmó la Fiscalía Regional de Atacama.

El condenado quedó bajo custodia policial a la espera de las diligencias judiciales correspondientes.

Sujeto llevaba cuatro días prófugo

Quiñones cumple una condena de 10 años de régimen cerrado por el delito de homicidio calificado. Al momento de su fuga se encontraba internado en el Centro de Internación Provisoria en Régimen Cerrado de Copiapó , ubicado en el sector de Paipote.

El sujeto se mantenía prófugo desde el jueves 3 de septiembre, cuando logró eludir a sus acompañantes durante una salida autorizada por el Juzgado de Garantía de Copiapó.

El permiso estaba vinculado a su participación en charlas preparatorias para el bautizo de su hijo.

De acuerdo con los antecedentes, estas actividades eran supervisadas por profesionales del recinto, sin la presencia de funcionarios de Gendarmería. Fue en una de estas instancias cuando consiguió escapar, lo que dio origen a una intensa búsqueda.





Detenidos por presunta colaboración en fuga

Tras conocerse la detención, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el operativo y aseguró que “se fugó, pero no llegó muy lejos. La PDI capturó en Antofagasta a Néstor Jair Quiñones, colombiano condenado por homicidio que escapó desde Copiapó”.

La autoridad agregó que “también fueron detenidas ocho personas que habrían colaborado en su huida” y afirmó que ahora corresponde “esclarecer todas las responsabilidades: de quienes facilitaron su escape, de funcionarios públicos involucrados y de quienes lo ayudaron a esconderse”.

La Fiscalía informó que este martes presentará antecedentes en la audiencia de formalización de las ocho personas detenidas en el marco de la investigación.

El Ministerio Público busca determinar las circunstancias que permitieron la fuga y establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas.