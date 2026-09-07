Publicó videos de la emergencia: Pangal Andrade lamentó incendio que arrasó hotel en Nevados de Chillán

El deportista extremo y ex chico reality se encontraba con su familia en las cercanías del lugar cuando ocurrió el siniestro. “Este momento no es fácil, pero esto no termina aquí”, expresó.

El deportista extremo Pangal Andrade lamentó el incendió que destruyó el Hotel Nevados de Chillán y envió un mensaje de apoyo al personal afectado por el siniestro registrado este domingo.

El ex chico reality mostró las consecuencias de la emergencia a través de una serie de historias en Instagram, misma red social donde días antes había compartido registros familiares en las cercanías del lugar.

Si bien tanto Andrade como su pareja, Melina Noto, aclararon que no se encontraban en el recinto a la hora del incendio, sí estuvieron cerca del lugar cuando se produjo el incendio.





“Lo que ocurrió es un golpe muy duro”

“Quiero enviar mucha fuerza a todas las personas que están detrás de Nevados de Chillán. Conozco de cerca el trabajo, la dedicación y el cariño que hay detrás de este lugar, y sé que lo que ocurrió ayer es un golpe muy duro”, escribió en una primera publicación.

A lo anterior, agregó: “también sé de la fuerza de su gente”. “Y estoy seguro de que el próximo año volveremos a encontrarnos ahí, disfrutando de la montaña y de todo lo que este lugar significa para tantos”, expresó.

“Y especialmente, quiero abrazar y enviar mucha fuerza a todas las personas que hoy están viviendo la incertidumbre de haber perdido su fuente de trabajo”, manifestó el influencer.

Para cerrar, Andrade subrayó que “detrás de Nevados hay familias, trabajadores, sueños y años de esfuerzo”. “A todos ellos, mucho ánimo y mucha fuerza. Sé que este momento no es fácil, pero esto no termina aquí“, concluyó.