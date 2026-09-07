“Propicia el maltrato”: Peñalolén clausura medialuna y alcalde afirma que el rodeo “se acabó” en la comuna

El alcalde Miguel Concha argumentó que el recinto funcionaba con construcciones irregulares, sin patente comercial y en un lugar no autorizado para construcciones.

La Municipalidad de Peñalolén clausuró este lunes una medialuna ilegal que, sin los permisos correspondientes, era utilizada para la realización de rodeos en la comuna.

De acuerdo con el municipio, el recinto cuenta con una medialuna, bodegas, establos y mediaguas: todas instalaciones que fueron construidas en el sitio de manera irregular.

El recinto era ocupado para la realización de actividades ecuestres y otros eventos. Sin embargo, entre sus irregularidades, no contaba con los permisos de construcción y tampoco tenía patente comercial.





Alcalde Concha: “Es una actividad que propicia el maltrato animal”

El alcalde Miguel Concha sostuvo que “con esta acción podemos decir que se acabó el rodeo en Peñalolén. Acá hay gente que viene y disfruta con una actividad que propicia el maltrato animal, lo cual nos parece inaceptable”.

Entre los principales argumentos para el cierre, el jefe comunal apuntó al emplazamiento de la medialuna, pues se encontraba en un sector de alto riesgo geofísico por remoción en masa, asociado a la Quebrada de Macul.

“Estas construcciones son absolutamente irregulares y lo más grave aún es que este lugar es irregularizable porque constituye una zona de alto riesgo por remoción en masa proveniente de la Quebrada de Macul”, explicó

En esa línea, Concha ahondó en los riesgos asociados a la construcción y advirtió que “permitir que se reúna gente en este lugar sería ser cómplices de una posible tragedia”, consignó La Tercera.

“Ustedes nos han visto clausurando distintos negocios irregulares de la comuna, y no porque este sea para personas que tengan más recursos, fundos y caballos, vamos a hacer una excepción”, agregó también.

Según denuncias de vecinos del sector, la construcción era utilizada para eventos irregulares principalmente entre mayo y septiembre. El recinto ya había sido objeto de una multa municipal en mayo de este año.