FOTOS | Así quedó el Hotel Alto Nevados de Chillán tras devastador incendio

Las llamas se habrían iniciado en el último piso del reconocido alojamiento, provocando la evacuación de los trabajadores y pasajeros que se encontraban en el recinto.

Un voraz incendio afectó durante este domingo al Hotel Alto Nevados, ubicado en el sector de las Termas de Chillán, en la comuna de Pinto, región de Ñuble.

Las llamas se habrían iniciado en el último piso del reconocido alojamiento, provocando la evacuación de los trabajadores y pasajeros que se encontraban en el recinto.

Bomberos de San Ignacio, Pinto y Chillán trabajaron durante horas para controlar la emergencia. De acuerdo con la información preliminar, el fuego ya se encontraba bajo control de los equipos de emergencia.





El siniestro provocó importantes daños en el reconocido recinto turístico, mientras continúan las labores asociadas a la emergencia y la evaluación de las condiciones en que quedó el hotel.

¿Qué pasará con los pasajeros del hotel?

Tras el incendio, los 122 pasajeros que estaban hospedados en el lugar fueron trasladados y permanecen fuera del recinto, donde están recibiendo asistencia mientras se coordina su situación.

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, explicó que los evacuados están siendo atendidos por la Policía de Investigaciones y Carabineros, especialmente para resolver sus trámites migratorios.

La autoridad agregó que se les entregarán las facilidades necesarias para que puedan regresar a sus respectivos países.

Además, detalló que hasta el momento hay pasajeros extranjeros que se encuentran sin documentación: “Hasta el momento hay 14 ciudadanos estadounidenses que no tienen documento, 14 brasileños sin documentos ”.