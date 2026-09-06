Incendio consume hotel Alto Nevados de Chillán: Trabajadores y huéspedes debieron ser evacuados

Tras horas de trabajo, Bomberos habrían controlado las llamas, sin embargo, el fuego aún no se ha logrado extinguir.

Durante este domingo se reportó un incendio en las inmediaciones del Hotel Alto Nevados, ubicado en la comuna de Pinto en el sector de las Termas de Chillán, en la región de Ñuble.

De acuerdo con información preliminar, las llaman comenzaron en el último piso del alojamiento, por lo que se evacuó a los trabajadores y huéspedes que se encontraban en el lugar.

Bomberos de San Ignacio, Pinto y Chillán llevan horas intentando extinguir el fuego en el reconocido destino turístico, sin embargo, el foco ya estaría bajo control de persona del emergencia.