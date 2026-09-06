Muere Alejandro Machuca, reconocido periodista deportivo chileno

El comunicador habría sufrido un coma diabético que le costó la vida.

La jornada de este domingo se confirmó el lamentable fallecimiento de Alejandro Machuca, el histórico periodista deportivo y rostro del programa “Zoom Deportivo“.

De acuerdo con El Filtrador, el comunicador sufrió un coma diabético que le costó la vida.

Qué se sabe de la muerte de Alejandro Machuca

El deceso del periodista fue rectificado por Álvaro Sanhueza a través de X, en donde se despidió de Machuca tras compartir con él la cobertura del Mundial de Francia 98.

“No creo lo de Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó un audio y luego conversamos… Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos”, detalló Sanhueza.

Según informaron los familiares de Alejandro, sus restos están siendo velados en la Capilla N°1 del Cementerio Católico.