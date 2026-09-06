¿Qué hora es en Chile? Este es el huso que debe marcar tu reloj tras el cambio de horario

Este sábado 05 de septiembre comenzó oficialmente el horario de verano ya que los relojes se adelantaron 60 minutos. Revisa qué hora es en nuestro país luego del reciente cambio.

Llegó septiembre y, con él, el comienzo del horario de verano, medida que llega junto con la primavera y se mantendrá hasta abril de 2027.

Este sábado, los relojes se adelantaron 60 minutos cuando eran las 23:59, dando paso de inmediato a la 01:00 am del domingo 07 de septiembre.





¿Qué hora es en Chile?

Tras el cambio de hora, los relojes quedaron en UTC-3. Ahora bien, si tienes un dispositivo análogo, deberás adelantarlo una hora para que quede con el horario de verano que comenzó a regir desde este domingo.

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