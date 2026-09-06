Hombre muere tras balacera en La Serena: Había sido imputado en causa por secuestro

A la salida de un local nocturno en la calle Balmaceda se registraron al menos 14 disparos desde un vehículo, dejando una víctima fatal y dos heridos.

Una balacera registrada en el centro de La Serena dejó una persona muerta y a dos heridos con lesiones graves la madrugada de este sábado.

El incidente ocurrió a la salida de un local nocturno en calle Balmaceda, donde se efectuaron al menos 14 disparos desde un vehículo.

A raíz de esto, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público tomaron las diligencias del caso para esclarecer los hechos.

Un ciudadano venezolano falleció tras recibir el impacto balístico y posteriormente trasladado al Hospital San Juan de Dios de La Serena, donde se constató su deceso.





Balacera en La Serena deja a hombre muerto: Fue imputado en causa de secuestro

Según el medio Diario El Día, se trata de Emilio Salcedo, un hombre de 34 años con amplio prontuario policial que figuró como imputado en una causa por secuestro.

El venezolano había sido detenido tras un operativo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI junto a otras cuatro personas.

Esto, luego de que una mujer escapara de un domicilio donde habría estado cautiva, lo que desencadenó una investigación por presuntas amenazas, agresiones y una exigencia de 40 millones de pesos.

Salcedo estuvo recluido en el Complejo Penitenciario de La Serena, donde protagonizó distintas incidentes. Según el Diario El Día, incluso fue sancionado por una riña con otros internos en 2025.

Los registros también indicarían que el hombre entorpeció procedimientos de seguridad y que se le sorprendió portando drogas al interior de la cárcel.

Tras su fallecimiento por la balacera, la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía investigan las circunstancias en que ocurrió el crimen para determinar la identidad de su atacante.