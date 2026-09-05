Cambio de hora hoy: Revisa cómo y dónde se ajustan los relojes para iniciar el horario de verano

Con esta medida que se mantendrá hasta abril de 2027 y se busca aprovechar la luz hasta más tarde durante los siguientes meses.

Llegó septiembre y, con él, el comienzo del horario de verano, medida que llega junto con la primavera y se mantendrá hasta abril de 2027.

En gran parte del territorio nacional se efectuará el cambio y, con esto, habrá luz hasta más tarde durante los siguientes meses.





Cambio de hora: ¿Cómo realizar el ajuste de reloj?

Si vives entre la región de Arica y Parinacota y Los Lagos, este sábado 5 de septiembre deberás adelantar 60 minutos el reloj.

Es decir, cuando este marque las 00:00 del domingo 6, pasará a ser de inmediato la 01:00 del mismo día.

¿Dónde no se realiza el cambio de hora?

En tanto, si te encuentras en la región de Aysén, Magallanes y la Antártica Chile, no tendrás que realizar el cambio, pues esas zonas mantendrán su hora.

Por su parte, en Rapa Nui la modificación se hará a las 22:00, momento en que sus residentes deberán adelantar sus relojes en 60 minutos.

¿Qué pasa con los dispositivos móviles?

Si bien en la mayoría de los dispositivos digitales el cambio de hora se realiza de manera automática, recuerda confirmar que se haya efectuado correctamente.

Para ello, podrás verificar el horario oficial en el sitio web Hora Oficial, para evitar confusiones.

Si la modificación no se realizó de manera automática, deberás hacerlo manualmente.