Cambio de hora en Chile 2026: Estas son las regiones donde no se adelantarán los relojes

A continuación te detallamos cómo funcionará el huso horario todas las zonas de Chile Continental e Insular ahora que empezará a correr el horario de verano.

Este sábado 5 de agosto los relojes se adelantarán una hora en Chile, dando inicio oficialmente al horario de verano, el cual se mantendrá vigente hasta el primer sábado de abril 2027.

Sin embargo, esta medida que busca aprovechar la luz solar y ahorrar electricidad no se lleva a cabo en todo el territorio nacional.





En qué regiones no se cambia la hora

Pese a que a nivel nacional se cambia la hora dos veces al año, existen dos regiones que no adaptan su hora ni en invierno ni en verano, ya que mantienen su huso horario actual (UTC-3) los 365 días. Estas son:

Región de Aysén

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Respecto a esto último es que la hora solo se debe adelantar entre la región de Arica y la región de Los Lagos, en Chile Continental.

Por su parte, en la zona Insular, es decir, la Isla de Pascua, su horario también ajusta, aunque según su horario local y se realiza a las 22:00 horas, momento en que los relojes deberán adelantarse a las 23:00 horas.

¿Qué hay que hacer con el cambio de hora?

A las 00:00 del domingo 6, los relojes deberán adelantarse 60 minutos para marcar la 01:00 del domingo.

Esto quiere decir que ese día dormiremos una hora menos aunque, a cambio, habrá luz hasta más tarde durante los meses siguientes.

Si no vemos el cambio en los aparatos tecnológicos, tendremos que intervenir de forma manual los dispositivos.