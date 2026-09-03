El pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez se entregará por única vez y se amplió a nuevos casos, siempre y cuando cumplan con un requisito clave.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley para la creación del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez o Bono de 30 mil por Hijo.

El beneficio contempla la entrega por única vez de un aporte de 30 mil pesos por cada hijo o hija menor de 13 años.

Las niñas y niños causantes deben ser parte de familias que formen parte del 80% más vulnerable, según la clasificación del Registro Social de Hogares (RSH).





Requisitos y quiénes pueden ser beneficiarios

Para recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, los niños y niñas deben cumplir con estos requisitos:

Tener entre 0 y 13 años (cumplidos al 1 de junio de 2026).

Pertenecer al 80% de los hogares más vulnerables del país. El nivel socioeconómico se verificará mediante el Registro Social de Hogares.

Además, se incorporó como beneficiarios a los niños nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres formen parte del 80% de los hogares más vulnerables.

En estos casos, el beneficio será asignado de manera directa a la madre que figure en la inscripción de nacimiento.

Cuándo se paga y cómo cobrar el bono

La fecha de pago del Bono de $30 mil por hijo está pendiente de confirmación, a la espera de la promulgación por parte del ejecutivo y la publicación en el Diario Oficial.

El pago se realizará a través de las instituciones que ya administran las asignaciones familiares y subsidios existentes.

“Este bono busca aliviar la situación de miles de hogares con niños que hoy están haciendo cuentas para cubrir lo básico, y se paga sin postulaciones ni trámites, con la información que el Estado ya tiene”, declaró la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.