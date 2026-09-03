Gran conmoción ha generado el asesinato de Jonathan Meléndez, destacado tecladista y compositor de la banda mexicana Camilo Séptimo. El hecho ocurrió en su vivienda en Atizapán de Zaragoza y ya hay dos sospechosos detenidos.

La música mexicana se encuentra de luto tras el brutal asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista y compositor de la banda Camilo Séptimo.

El músico fue hallado muerto junto a su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia al interior de su vivienda en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Su hijo de 6 años fue el único sobreviviente

El crimen ocurrió el pasado 1 de septiembre en un departamento ubicado en el sector de Bosque Esmeralda.

Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las víctimas fueron encontradas maniatadas y con impactos de bala . La esposa del artista, Ana Paola, tenía 35 años y se encontraba embarazada de cuatro meses.

Uno de los antecedentes que más ha impactado es que el único sobreviviente fue el hijo de seis años de Jonathan Meléndez. El menor fue encontrado con vida dentro del inmueble y, de acuerdo con las autoridades, no presentaba lesiones ni señales de violencia.

Las primeras diligencias apuntaron a un posible robo. Sin embargo, la ausencia de signos de forcejeo en el acceso al departamento llevó a los investigadores a considerar que los responsables habrían ingresado aprovechándose de la confianza de las víctimas.





Detienen a dos sospechosos del brutal crimen

La Fiscalía mexicana informó además la detención de dos sospechosos identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” . El primero era presuntamente socio de negocios del músico y actualmente figura como el principal sospechoso de la masacre.

De acuerdo con la investigación, Diego Sebastián “N” habría ingresado al departamento antes de la llegada de Meléndez.

Cuando el músico regresó a su hogar, cerca de las 17:30 horas, ambos habrían sostenido una discusión relacionada con dinero. Posteriormente, Jonathan fue sometido y asesinado.

Así quedó registrado el momento en el que Diego Sebastián N llegó al Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, en Atizapán, @Edomex, posteriormente se registró el multihomicidio en el departamento de Jonathan, tecladista y fundador de la banda #CamiloSeptimo.… pic.twitter.com/RCb9w2vgmx — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 2, 2026

Las autoridades señalaron que las detenciones se concretaron menos de 12 horas después del hallazgo de los cuerpos.

La investigación continúa para esclarecer la participación de ambos imputados y determinar la dinámica exacta de uno de los crímenes que más conmoción ha generado en México durante los últimos días.

Jonathan Meléndez, de 38 años, era integrante de Camilo Séptimo, reconocida banda de rock alternativo que se encontraba en plena actividad.

A través de un comunicado, el grupo señaló: “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa. A su esposa, Ana Paula, y a su hija, Sofía. Vivirán por siempre en nuestros corazones. Honas, celebramos tu música, tu vida y tu luz. Descansen en paz“.