Muerte de pasajero en Metro de Santiago: lo que se sabe del fatal accidente en estación Pajaritos

Un hombre perdió la vida este miércoles en la estación Pajaritos del Metro de Santiago tras ser impactado por un tren.

Este miércoles, se produjo un fatal accidente en la estación Pajaritos de la Línea 1 del Metro de Santiago, donde lamentablemente se confirmó el fallecimiento de un pasajero.

Con el paso de las horas, poco a poco se han conocido más antecedentes de la tragedia. En primera instancia, cerca de las 11:00 horas, se indicó que una persona había tenido un problema de salud.

Sin embargo, luego se informó que todo se había tratado de un fatal accidente. La víctima era un hombre de unos 45 años que estaba acompañado de dos mujeres, aparentemente familiares.

Además, en el programa Contigo En Directo de Chilevisión, se señaló que un testigo afirmó que la víctima aparentemente se habría descompensado. Por esta razón, su cuerpo se habría inclinado hacia adelante, donde están los rieles. Justo en ese momento, ingresaba un tren a la estación, el que terminó impactándolo.

Esta información es de carácter preliminar, ya que aún no ha sido confirmada por parte de las autoridades, que realizan las respectivas diligencias.





Comunicado de Metro por muerte de pasajero