Hacienda solicita la renuncia de Alejandra Arriaza, directora nacional de Aduanas

Desde el Ejecutivo no detallaron los motivos detrás de la salida de Arriaza, quien ocupaba el cargo desde su nombramiento por el entonces presidente Gabriel Boric en 2022.

El Ministerio de Hacienda le solicitó la renuncia a la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.

Desde el Ejecutivo aún no han dado más antecedentes o profundizado en los motivos de su salida de la institución.

No obstante, la remoción de Arriaza se da a pocas semanas de que la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach) se declarara en “estado de alerta” ante uno de los anuncios en materia de seguridad hechos por el presidente José Antonio Kast.

En dicha oportunidad, el gremio cuestionó uno de los puntos de la denominada “Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo” que buscaba entregar facultades autónomas a Carabineros y PDI en fronteras, puertos y aeropuertos, entre otros, pese a que es atribución de Aduanas desde 2004.

Remueven a directora nacional de Aduanas: Llevaba desde 2022 en el cargo

Alejandra Arriaza dejará el cargo que ocupaba desde hace cuatro años, desde 2022, cuando fue nombrada por el entonces presidente Gabriel Boric.

De acuerdo al comunicado del propio Servicio Nacional de Aduanas, su nombramiento fue considerado un “hito”, pues se convirtió en la primera mujer en acceder al máximo cargo.

Antes, Arriza, quien es ingeniera industrial y magíster en Gerencia Pública, también había fungido como directora regional metropolitana del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, así como jefa del Departamento de Estudios, directora regional de la Aduana Metropolitana y subdirectora técnica.

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