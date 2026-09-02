Lorena Álamos emociona al recordar a Felipe Camiroaga en redes a 15 años de su muerte

La publicista homenajeó a su expareja en sus historias de Instagram, en las que dedicó al animador emotivas palabras y canciones.

Lorena Álamos recordó con emotivos mensajes a su expareja Felipe Camiroaga, a 15 años de su muerte producto del accidente del avión de la Fuerza Aérea, en 2011 en el archipiélago Juan Fernández.

A través de sus historias de Instagram, la publicista compartió imágenes en las que aparece el comunicador en distintos momentos íntimos y familiares.

“Se te extraña por acá… 15 años” , expresó Álamos. A ello, agregó la canción Memória de Rosalía, que habla del recuerdo y del olvido.

Además, sumó Entre mis recuerdos de Luz Casal, música basada en la nostalgia y el dolor tras la pérdida de un ser querido.





En ese sentido, Lorena dedicó este homenaje a Felipe Camiroaga con fotografías de ellos juntos: “Besos al cielo”.

Ambos mantuvieron una relación poco mediática durante aproximadamente dos años, entre 1998 y 2000.

Sin embargo, por alrededor de 12 años en total habrían sostenido un vínculo cercano pero intermitente, hasta el fallecimiento del animador.

Revisa las emotivas historias que dedicó Lorena Álamos a Felipe Camiroaga