La actriz española, Paola Bontempi, compartió un mensaje para el animador en un nuevo aniversario de su muerte. “Tú estás en mí, en lo que aprendí de ti, en lo que vivimos”, escribió.

Con motivo del 15° aniversario del accidente de Juan Fernández, en el que murió Felipe Camiroaga, su hermana Paola Bontempi lo recordó con un sentido mensaje.

La actriz y presentadora española recordó al fallecido animador con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que le dedicó un extenso mensaje.

“Han pasado ya 15 años desde que te fuiste… Dicen que la muerte es una separación. Pero quizá quienes se aman de verdad no pueden separarse”, escribió.





Junto con sus palabras, Bontempi también compartió una inédita foto de la infancia del “Halcón de Chicureo”, en la que aparece sonriente en blanco y negro.

“El amor no vive solamente en la presencia, ni termina cuando dejamos de vernos. Tú estás en mí, en lo que aprendí de ti, en lo que vivimos, en el calor en mi corazón al recordarte”, agregó.

“Te quiero mucho y te extraño cada día mi adorado, Feli, mi hermanito lindo”, finalizó.

La publicación generó varias reacciones de seguidores de Felipe Camiroaga, quienes también expresaron su cariño por el querido rostro.

También se sumaron el animador Martín Cárcamo, amigo cercano, y Andrea Sanhueza, viuda del notero Roberto Bruce, quien también falleció en el accidente.