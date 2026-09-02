Jeannette Jara responde a pdte. Kast tras críticas: “Deje de descartarse conmigo y haga su pega”

Los dichos de la exministra se produjeron luego de que el mandatario asegurara, durante una actividad en Magallanes, que ella “jamás habría presentado” una reforma de seguridad como la que actualmente impulsa el gobierno.

La excandidata presidencial Jeannette Jara respondió al presidente José Antonio Kast luego de que este afirmara que ella “jamás habría presentado” una reforma de seguridad como la que actualmente impulsa el gobierno.

Las declaraciones del mandatario surgieron en medio de las críticas al controvertido proyecto, especialmente por la propuesta de un quinto estado de excepción.

A través de su cuenta en X, la exministra del Trabajo emplazó directamente al jefe de Estado: “Presidente José Antonio Kast. Levante el secreto bancario será mejor. Deje de descartarse conmigo y haga su pega. La pega que prometió en campaña: seguridad y control migratorio”.

Además, la exministra lanzó una crítica al Ejecutivo en materia económica y cerró su mensaje con una pregunta dirigida al mandatario: “¿O quedó muy cansado después de bajarle los impuestos a los más ricos?”.





La crítica del pdte. Kast a Jeannette Jara

La respuesta de la ex abanderada del PC se produjo luego de que el mandatario asegurara, durante una actividad en Magallanes, que “alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta” .

El presidente vinculó esa afirmación a las posturas que, a su juicio, tuvo el sector de la exministra en materias como migración y seguridad durante los últimos años.

“Es cosa de ver lo que discutimos tanto tiempo en los debates presidenciales. ¿Y quién favorecía el ingreso de la migración irregular? El sector de Jeannette Jara“, declaró.

En sus declaraciones, Kast sostuvo que el gobierno anterior “no avanzó como era necesario” en seguridad y empleo, defendiendo la denominada agenda ACOT y las reformas impulsadas por su administración.

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