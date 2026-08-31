Pdte. Kast y supuesto vínculo con Cerimedo: “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor”

El mandatario respondió a las acusaciones a su campaña presidencial, luego de que Jeannette Jara exigiera que aclara la relación con el llamado “Rey de los trolls”. “Nos hemos cruzado”, sostuvo.

El presidente José Antonio Kast negó este lunes el supuesto vínculo que habría tenido con Fernando Cerimedo, asesor político argentino conocido como el “Rey de los trolls“.

En entrevista con Cooperativa, el mandatario descartó de manera tajante haber trabajado con el estratega digital en su campaña presidencial u otros asuntos relacionados al Gobierno.

Presidente Kast niega vínculo con Fernando Cerimedo, el Rey de los trolls

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor” , aseguró el Presidente de la República.

Sin embargo, Kast reconoció conocer a Cerimedo: “¿Si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en instancias donde nos hemos cruzado, encontrado“.

“En 2020, él habría asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo, que no fue la campaña del Partido Republicano”, aclaró en relación a las acusaciones sobre el vínculo entre ambos.





La declaración del presidente surge luego de que la expareja de Cerimedo asegurara que él presumió haber trabajado con “el equipo de K” y se jactaba de haber “hecho a un nuevo presidente”.

Además, ocurre después de que las excandidatas presidenciales Jeannette Jara y Evelyn Matthei mencionaran haber sido víctima de campañas negativas orquestadas en su contra y apuntaran al argentino.

Jara de igual manera emplazó al presidente Kast a transparentar la situación: “Así como lo ocultaron en su minuto cuando estaban en la campaña, hoy día son Gobierno y tienen la responsabilidad de ser transparentes con la ciudadanía”.

Cerimedo, quien fue asesor del presidente de Argentina Javier Milei, tiene un proceso judicial abierto en Bolivia por supuestamente haber orquestado un ataque contra su expareja y está detenido en una cárcel de Santa Cruz.

Posteriormente, la Fiscalía boliviana investiga un presunto enriquecimiento ilícito en su patrimonio entre 2025 y 2026.

El “Rey de los trolls” fue detenido en Bolivia a mediados de agosto durante un allanamiento a su propiedad, instancia donde se le incautó una “mini granja de bots”