La chilota pudo ver a Felipe tras seis meses de encierro y le dejó una advertencia en caso de que ella sea eliminada en la placa de esta noche.

Pincoya vivió un emotivo reencuentro con su hijo en Gran Hermano Argentina, en la previa de una eliminación clave en la que corre peligro.

La chilota tuvo acceso a la dinámica DAR (Derecho a Réplica) en donde los participantes pueden hablar a través de la pantalla con un ser querido.

Jennifer Galvarini fue sorprendida por Felipe y a penas lo vio no pudo contener su emoción por el esperado encuentro tras seis meses encerrada en el reality show.





“No sabes el show que hice para que me mandaran un video tuyo”, sinceró entre lágrimas.

Ante esto, el adolescente le transmitió que sus seres queridos se encontraban bien, y apoyándola: “Acá estamos orgullosos de ti por todo lo que has logrado, siempre te estaremos acompañando”.

La jugadora también aprovechó sus minutos para darle tranquilidad a su hijo ante la posibilidad de que abandone Gran Hermano, debido a que se encuentra en una placa complicada que se define la noche de este lunes.

“Estoy bien, más fuerte que nunca. Es probable que yo mañana deje la casa y te pido que no vayas a viajar un montón de horas“, lanzó.

Pincoya podría dejar Gran Hermano Argentina

Gran Hermano Argentina está en su recta final con una casa solo con mujeres finalistas y este lunes se definirá la última placa negativa de esta edición, en la que Pincoya está nominada.

La jugadora está en zona de riesgo con Mariela, Charlotte y Yipio, esta última su principal rival para quedar en el mano a mano final.

Es por ello que seguidores, fanáticos, familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano Chile iniciaron una campaña en redes sociales para hacer un llamado para votar en contra de Yipio al 9009, con de que Pincoya pueda llegar a la instancia final.