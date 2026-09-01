Disparo fatal: Matan a hombre en plena vía pública de San Ramón tras ataque ataque a tiros en La Bandera

La víctima caminaba por la vía pública cerca de las 3 de la mañana, cuando fue alcanzada por un grupo de tres sujetos que le propinaron un disparo en el tórax.

Un hombre fue asesinado en la vía pública durante la madrugada en la comuna de San Ramón.

El sujeto transitaba por calle Almirante Latorre en la población La Bandera cerca de las 03:00 de la mañana, cuando fue alcanzado por un impacto balístico en el tórax, falleciendo de forma instantánea.

Testigos señalaron de forma preliminar que habrían visto por lo menos a tres sujetos, quienes iban a bordo de un vehículo y habrían disparado desde el interior.





La víctima fue identificada como un hombre de nacionalidad chilena de 45 años.

“Se están verificando camas, empadronando testigos, con la finalidad de poder establecer en definitiva cuál fue la razón y la causa, de por qué efectivamente le dispararon a esta persona. Todavía estamos en la etapa preliminar de la investigación”, indicaron desde la Fiscalía Sur.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Sur y la Policía de Investigaciones (PDI).