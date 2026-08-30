Exalcalde de San Ramón pide volver a prisión tras obtener libertad vigilada

En 2025, Miguel Ángel Aguilera fue condenado a cuatros años de libertad vigilada por los delitos de lavado de activos e incremento patrimonial relevante injustificado.

El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, ingresó esta semana a Capitán Yaber para cumplir 24 días de condena tras una particular petición: volver a prisión.

La defensa del exedil presentó un recurso que fue acogido por el 15° Juzgado de Garantía, con el que se calculó el tiempo que deberá permanecer en la cárcel.

El argumento de los abogados de Aguilera fue que la pena de cuatros años de libertad vigilada le generó complicaciones para conseguir trabajo.

“Le está ocasionando perjuicios en su reinserción laboral, toda vez que tiene una inhabilitación” , se lee en la resolución del tribunal.

La Fiscalía, por su parte, se opuso a ella y presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones.





Exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera

Miguel Ángel Aguilera fue formalizado en 2021 en el marco de una investigación por corrupción en la Municipalidad de San Ramón, causa en la que se le imputaron delitos como cohecho, lavado de activos, negociación incompatible y otros ilícitos asociados a su gestión.

Finalmente, en 2025 fue condenado por incremento patrimonial relevante e injustificado y lavado de activos, luego de que la justicia acreditara que entre 2013 y 2017 aumentó injustificadamente su patrimonio en $246.918.500. Respecto del delito de cohecho, el tribunal declaró prescrita la acción penal.

Por estos hechos, Aguilera fue condenado a cuatro años de reclusión por lavado de activos, pena sustituida por libertad vigilada intensiva, además de una multa de 200 UTM, otra multa equivalente al monto del incremento patrimonial injustificado, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el comiso de una propiedad.