Pinilla explota contra Gissella Gallardo tras dichos sobre Luis Jiménez: “Comparación estúpida”

El exfutbolista rechazó los dichos de su exesposa y entregó detalles de su relación en la actualidad. “Yo no hablo con ella, es decir, hablamos de los niños y de las cosas de la casa, nada más”, afirmó.

Mauricio Pinilla respondió a las declaraciones de su exesposa, Gissella Gallardo, quien recientemente lo comparó con Luis Jiménez en medio de la polémica infidelidad del exfutbolista a Gala Caldirola.

En conversación con LUN, el participante de Fiebre de Canto rechazó los dichos de la periodista y también aprovechó de expresar el cariño que aún siente por su expareja.

“Comparación estúpida”

La polémica comenzó luego de que Gallardo publicara una historia en Instagram donde aseguró que durante años no se hizo respetar y lanzó una frase que dio que hablar: “Sr. Pinilla = Sr. Jiménez”.

Consultado al respecto, Pinilla fue tajante. “Yo no hablo con ella, es decir, hablamos de los niños y de las cosas de la casa, nada más. Así que si quieres saber lo que publicó ella en sus redes sociales y sobre esa comparación estúpida, pregúntaselo a ella “, afirmó.





El exseleccionado nacional aclaró que no tiene ningún problema con Luis Jiménez, a quien dijo estimar y respetar por los años que compartieron en el fútbol.

“Yo le tengo mucha estima al Mago, porque jugamos muchos años juntos y lo encuentro un ser humano espectacular. Se ha mandado embarradas, como lo hemos hecho todos, pero que venga alguien a compararte… por favor“, sostuvo.

El apoyo de Pinilla a Gala Caldirola

Pinilla también explicó que el mensaje que le dejó a Gala Caldirola en redes sociales fue simplemente una muestra de apoyo y cariño, descartando cualquier otra intención.

“La verdad, yo no entré en el cahuín, solamente le mandé un mensaje de cariño a Gala (…) Yo la quiero mucho y la respeto. Sé la mujer que es, sé la madre que es“, señaló.

Además, reveló que recientemente volvieron a hablar después de varios años sin contacto y que incluso podrían reunirse para conversar. “Seguramente nos juntaremos a tomar un cafecito, para apoyarla, para que esté más tranquila”, comentó.

Finalmente, recordó con afecto la relación que mantuvieron y aseguró que seguirá respaldándola. “Le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto porque sé la mujer que es y se merece solamente cosas buenas. La voy a apoyar siempre, porque ella se comportó siempre muy bien conmigo“, cerró.