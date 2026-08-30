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Sercotec entrega hasta $3 millones para emprender: Revisa quiénes pueden acceder al Capital Semilla

El fondo concursable está dirigido a personas que se encuentren fuera del mercado laboral y quieran crear un emprendimiento formal. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de septiembre.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Si estás pensando en iniciar un negocio propio, el programa Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec abrió una nueva convocatoria que entrega un subsidio de hasta $3 millones para apoyar la creación y formalización de emprendimientos.

La iniciativa está enfocada en personas que pertenecen a grupos especialmente afectados por el desempleo y busca facilitar su ingreso al mundo del emprendimiento.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 8 de septiembre de 2026 a través del sitio web de Sercotec.

El programa contempla financiamiento para inversiones, capital de trabajo, habilitación de infraestructura y acciones de gestión empresarial.

¿Quiénes pueden postular al Capital Semilla Modo Empleo?

El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

  • Jóvenes entre 18 y 29 años.
  • Mujeres entre 30 y 54 años.
  • Personas de 55 años o más.

Además, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el programa:

  • No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
  • No registrar cotizaciones previsionales como persona trabajadora dependiente, independiente o afiliada voluntaria durante los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.
  • Pertenecer a uno de los segmentos priorizados por el programa.

¿Cuánto dinero entrega el Capital Semilla Modo Empleo?

El programa contempla un subsidio de $3.000.000 para financiar las distintas actividades definidas en el plan de trabajo del emprendimiento.

El monto puede distribuirse de la siguiente manera:

  • Entre $200.000 y $500.000 para acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la empresa.
  • Entre $2.500.000 y $2.800.000 para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo.

De esta manera, el fondo permite financiar tanto gastos relacionados con la puesta en marcha y formalización del negocio como inversiones necesarias para comenzar a desarrollar la actividad.

Importante antes de postular

Las personas que resulten seleccionadas deberán realizar un aporte para cofinanciar parte del proyecto. Además, deberán pagar los impuestos asociados al financiamiento y a las actividades contempladas en el proyecto.

Por esta razón, es importante revisar previamente las bases de la convocatoria correspondiente a cada región antes de enviar la postulación.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden realizar el proceso de postulación a través del sitio web oficial de Sercotec.

Para iniciar el proceso, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio web de Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec.
  2. Seleccionar la región correspondiente.
  3. Hacer clic en “Más información” y luego en “Postular”.
  4. Crear una cuenta de usuario o ingresar utilizando ClaveÚnica.
  5. Descargar las bases del programa correspondientes a la región.
  6. Seleccionar el segmento al que se postulará: jóvenes, mujeres o personas de 55 años o más.
  7. Completar los datos y antecedentes solicitados en el formulario de postulación.

El plazo para postular vence el 8 de septiembre de 2026, por lo que quienes estén interesados en acceder a este fondo deben completar el proceso dentro del periodo establecido por Sercotec.

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