Sercotec entrega hasta $3 millones para emprender: Revisa quiénes pueden acceder al Capital Semilla

El fondo concursable está dirigido a personas que se encuentren fuera del mercado laboral y quieran crear un emprendimiento formal. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de septiembre.

Si estás pensando en iniciar un negocio propio, el programa Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec abrió una nueva convocatoria que entrega un subsidio de hasta $3 millones para apoyar la creación y formalización de emprendimientos.

La iniciativa está enfocada en personas que pertenecen a grupos especialmente afectados por el desempleo y busca facilitar su ingreso al mundo del emprendimiento.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 8 de septiembre de 2026 a través del sitio web de Sercotec.

El programa contempla financiamiento para inversiones, capital de trabajo, habilitación de infraestructura y acciones de gestión empresarial.

¿Quiénes pueden postular al Capital Semilla Modo Empleo?

El beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Jóvenes entre 18 y 29 años.

Mujeres entre 30 y 54 años.

Personas de 55 años o más.

Además, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el programa:

No tener inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) .

. No registrar cotizaciones previsionales como persona trabajadora dependiente, independiente o afiliada voluntaria durante los seis meses anteriores a la fecha de inicio de la convocatoria.

a la fecha de inicio de la convocatoria. Pertenecer a uno de los segmentos priorizados por el programa.





¿Cuánto dinero entrega el Capital Semilla Modo Empleo?

El programa contempla un subsidio de $3.000.000 para financiar las distintas actividades definidas en el plan de trabajo del emprendimiento.

El monto puede distribuirse de la siguiente manera:

Entre $200.000 y $500.000 para acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la empresa.

para acciones de gestión empresarial, como asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos asociados a la formalización de la empresa. Entre $2.500.000 y $2.800.000 para inversiones en activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo.

De esta manera, el fondo permite financiar tanto gastos relacionados con la puesta en marcha y formalización del negocio como inversiones necesarias para comenzar a desarrollar la actividad.

Importante antes de postular

Las personas que resulten seleccionadas deberán realizar un aporte para cofinanciar parte del proyecto . Además, deberán pagar los impuestos asociados al financiamiento y a las actividades contempladas en el proyecto.

Por esta razón, es importante revisar previamente las bases de la convocatoria correspondiente a cada región antes de enviar la postulación.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden realizar el proceso de postulación a través del sitio web oficial de Sercotec.

Para iniciar el proceso, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec. Seleccionar la región correspondiente. Hacer clic en “Más información” y luego en “Postular”. Crear una cuenta de usuario o ingresar utilizando ClaveÚnica. Descargar las bases del programa correspondientes a la región. Seleccionar el segmento al que se postulará: jóvenes, mujeres o personas de 55 años o más. Completar los datos y antecedentes solicitados en el formulario de postulación.

El plazo para postular vence el 8 de septiembre de 2026, por lo que quienes estén interesados en acceder a este fondo deben completar el proceso dentro del periodo establecido por Sercotec.