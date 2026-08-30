Programas Programación Señal en vivo
/

Se armó el ranking 2026: Estas son las mejores empanadas de pino en Santiago

Expertos de la gastronomía escogieron a la gran ganadora entre 70 locales que compitieron por conquistar a ciegas al jurado.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Las Fiestas Patrias están cada vez más cerca y, en el marco de la pronta celebración, se realizó el tradicional concurso para escoger a la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago 2026.

El evento, organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, se llevó a cabo en el Restaurant Ana María, donde expertos degustaron distintos platos a ciegas y armaron un prestigioso ranking.

Para esta competencia, se analizó el sabor, la masa, la calidad de los ingredientes y otros detalles de las empanadas de 70 locales de la capital. 

Las 4 mejores empanadas de pino del Gran Santiago 2026

1. Los Lobos de Ita
Dirección: Andalién 7399, La Florida
Precio: $3.000

2. La Violette
Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel
Precio: $3.100

3. Don Guille
Dirección: Gorbea 2554, Santiago Centro
Precio: $3.400

4. Betty
Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina
Precio: $3.500

Seguir en Seguir en