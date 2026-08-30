Se armó el ranking 2026: Estas son las mejores empanadas de pino en Santiago

Expertos de la gastronomía escogieron a la gran ganadora entre 70 locales que compitieron por conquistar a ciegas al jurado.

Las Fiestas Patrias están cada vez más cerca y, en el marco de la pronta celebración, se realizó el tradicional concurso para escoger a la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago 2026.

El evento, organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, se llevó a cabo en el Restaurant Ana María, donde expertos degustaron distintos platos a ciegas y armaron un prestigioso ranking.

Para esta competencia, se analizó el sabor, la masa, la calidad de los ingredientes y otros detalles de las empanadas de 70 locales de la capital.

Las 4 mejores empanadas de pino del Gran Santiago 2026

1. Los Lobos de Ita

Dirección: Andalién 7399, La Florida

Precio: $3.000

2. La Violette

Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel

Precio: $3.100

3. Don Guille

Dirección: Gorbea 2554, Santiago Centro

Precio: $3.400

4. Betty

Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina

Precio: $3.500