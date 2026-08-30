Se armó el ranking 2026: Estas son las mejores empanadas de pino en Santiago
Expertos de la gastronomía escogieron a la gran ganadora entre 70 locales que compitieron por conquistar a ciegas al jurado.
Las Fiestas Patrias están cada vez más cerca y, en el marco de la pronta celebración, se realizó el tradicional concurso para escoger a la Mejor Empanada de Pino del Gran Santiago 2026.
El evento, organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, se llevó a cabo en el Restaurant Ana María, donde expertos degustaron distintos platos a ciegas y armaron un prestigioso ranking.
Para esta competencia, se analizó el sabor, la masa, la calidad de los ingredientes y otros detalles de las empanadas de 70 locales de la capital.
Las 4 mejores empanadas de pino del Gran Santiago 2026
1. Los Lobos de Ita
Dirección: Andalién 7399, La Florida
Precio: $3.000
2. La Violette
Dirección: Ventura Blanco Viel 1155, San Miguel
Precio: $3.100
3. Don Guille
Dirección: Gorbea 2554, Santiago Centro
Precio: $3.400
4. Betty
Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina
Precio: $3.500