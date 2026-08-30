Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró al mediodía de este domingo, específicamente a las 12:04, en la región de Arica y Parinacota.

Un sismo de magnitud 5.1 sacudió este domingo a la zona norte del país, específicamente a la región de Arica y Parinacota.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:04 horas, a 22 kilómetros al sur oeste de Putre.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 108 kilómetros.