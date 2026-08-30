“Venezuela renacerá”: Nicolás Maduro comparte inéditas fotos desde la cárcel en Estados Unidos

A través de sus redes sociales, Maduro compartió dos fotografías en las que aparece vistiendo un buzo gris, lentes y un reloj negro. Además, envió un mensaje dirigido a sus seguidores, asegurando que tanto él como su esposa se mantienen “firmes”.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este domingo su primera publicación desde la cárcel en Estados Unidos, donde permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

A través de sus redes sociales, Maduro compartió dos fotografías en las que aparece vistiendo un buzo gris, lentes y un reloj negro , mientras realiza el signo de paz con ambas manos.

Junto a las imágenes, el exmandatario envió un mensaje dirigido a sus “nietos, niños, niñas y seguidores”, asegurando que tanto él como Flores se mantienen “firmes”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, escribió.

Maduro también agradeció las muestras de respaldo recibidas durante su permanencia en Estados Unidos y agregó: “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.

“ Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, sostuvo el exmandatario.





La referencia bíblica de Maduro

En la parte final de su mensaje, Maduro citó un pasaje de la Biblia, específicamente la carta de San Pablo a los Romanos.

“Como dice el apóstol Pablo: ‘Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8,37)”, escribió.

Luego cerró su publicación con una frase dirigida a Venezuela: “Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

Aunque la publicación fue realizada durante la mañana de este domingo, las fotografías que acompañan el mensaje no serían recientes.

De acuerdo con la información difundida junto a la publicación, las imágenes habrían sido tomadas a las 18:05 horas del 25 de junio de 2026.

Cabe recordar que Maduro y Cilia Flores permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, tras ser detenidos en Caracas el pasado 3 de enero durante un operativo realizado por efectivos estadounidenses.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, asumió la presidencia del país.