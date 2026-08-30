Posibles chubascos esta noche en Santiago ¿Cuántos milímetros se esperan?

Pese a la escasa nubosidad, esta noche volverían las precipitaciones a tres regiones en la zona centro, debido a un sistema frontal que se aproxima.

Desde el Ñuble hasta el norte del país, las distintas regiones disfrutan de un cálido domingo con cielos despejados y altas temperaturas máximas de entre 21° y 23°. Sin embargo, esta noche volverían las precipitaciones a la zona centro, debido a un sistema frontal que se aproxima.

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, caerían chubascos en la región Metropolitana, en la de O’Higgins y en la de Valparaíso.

No obstante, es más seguro que el fenómeno afecte a los sectores cercanos a la cordillera, según explicó el experto.

“Serán precipitaciones débiles que no superarán el milímetro en el centro de la capital. Hacia las comunas del sector oriente se acumulará un poco más, en torno a los 3 mm, y en San José de Maipo hasta 5 mm“, detalló Moncada.

Además, según el meteorólogo, durante la semana en la capital continuará la escasa nubosidad y las temperaturas máximas se mantendrán altas, entre los 20° y 23°.