¿Quién es Juan Aliste Vega? El condenado por crimen de carabinero al que le quedarían 3 meses de vida

Los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando un grupo asaltó una sucursal bancaria en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago. Durante la huida se produjo el homicidio del cabo de Carabineros, Luis Moyano. Dentro de los condenados se encuentra Juan Aliste Vega.

Juan Manuel Aliste Vega es uno de los nombres centrales de la crónica policial chilena de las últimas dos décadas. Su trayectoria judicial está marcada por su militancia pasada en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y por su participación en el asalto armado al Banco Security.

El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2007, cuando un grupo asaltó una sucursal bancaria en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago. Durante la huida se produjo el homicidio del cabo de Carabineros, Luis Moyano.

En 2014, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo condenó a 42 años de cárcel : Recibió 18 años por el homicidio de Moyano, 10 años por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y 14 años por asaltos a los bancos Security y Santander.

La sentencia quedó firme tras el rechazo de los recursos de nulidad por parte de la Corte Suprema.





El caso también involucró a Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel. Fuentevilla obtuvo la libertad condicional en 2018 tras cumplir el tiempo mínimo exigido, mientras que Aliste se mantuvo en prisión enfrentando condenas de alta complejidad.

En los últimos años, la situación judicial de Aliste ha girado en torno a batallas legales de su defensa. Mediante un fallo de la Corte Suprema, se logró recalcular los plazos según la legislación antigua —exigiendo los 10 años que antes pedía la ley para la condicional, llevando ya 16 años cumplidos de su pena— para postular a beneficios penitenciarios.

Enfermedad terminal y tres meses de vida

Actualmente, su situación ha tomado un giro crítico debido a su estado de salud. Según los informes médicos presentados recientemente por su defensa, Aliste padece una enfermedad terminal.

De acuerdo con los antecedentes entregados por sus abogados, su condición médica es irreversible y los diagnósticos clínicos estiman que le restarían aproximadamente tres meses de vida.

En este contexto, la Corte Suprema declaró admisible el recurso de amparo presentado por su defensa tras revocar un fallo previo que lo había rechazado, ordenando que el tribunal competente tramite la acción para evaluar si puede continuar cumpliendo lo que resta de su condena bajo un régimen de arresto domiciliario total.