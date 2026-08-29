Luis Jiménez reacciona en redes a entrevista de Coté López en Primer Plano

El exfutbolista publicó una nota en su cuenta de Instagram, en medio de su silencio por los dichos de sus exparejas en el programa estelar de Chilevisión.

Luis “Mago” Jiménez llamó la atención con algunas acciones realizadas en su cuenta de Instagram, en medio de su silencio tras el escándalo por la infidelidad a Gala Caldirola.

Durante el último capítulo de Primer Plano, en el que se emitió la entrevista que dio Coté López, también se reveló una nota que el exfutbolista publicó y luego eliminó.

El periodista Camilo González envió al programa estelar una captura de pantalla donde se muestra la canción que compartió el “Mago” junto a un emoji de corazón de color negro.





Las acciones que tomó Luis Jiménez en redes en medio del escándalo con Gala Caldirola y Coté López

Se trata de Knockin’ On Heaven’s Door de la banda estadounidense Guns N’ Roses, que habla de una persona que estaría cercana a la muerte.

“Se está poniendo oscuro, muy oscuro para ver. Siento como si tocara las puertas del cielo”, es la traducción al castellano de uno de sus versos.

Pocos minutos duró publicada la nota de Instagram y el silencio de Luis Jiménez sobre el escándalo perdura. Sin embargo, no faltaron las palabras para reaccionar tras las entrevistas de sus exparejas, pues el exfutbolista tomó otras medidas.

Este viernes, el “Mago” eliminó definitivamente de sus redes sociales las imágenes de la relación que mantuvo con Gala Caldirola en los últimos meses.