Prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial por filtrar información a banda dedicada al narcotráfico

Al sujeto se le acusa de haber vendido información relativa a causas judiciales, resoluciones y medidas cautelares a una organización criminal de San Bernardo.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para un funcionario del Poder Judicial acusado de filtrar información a una banda criminal dedicada al narcotráfico.

El imputado, de iniciales J.O.I.A., se desempeñaba como ingeniero informático en el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y tenía una carrera de 29 años en el Poder Judicial, hasta su detención a comienzos de semana.

Fiscalía lo acusa de cohecho agravado reiterado, revelación de secreto por Ley 20.000 y obstrucción a la justicia.

En concreto, al sujeto se le apunta de haber vendido información relativa a causas judiciales, resoluciones y medidas cautelares a una organización criminal de San Bernardo.





Al menos una banda dedicada al narcotráfico habría recibido datos filtrados por el trabajador.

La justicia determinó que el imputado de 48 años recibiera la cautelar más gravosa al ser considerado un peligro para la sociedad, especialmente en atención a la cantidad y gravedad de los delitos que se le imputan, todos en calidad de autor y en grado consumado. Además, se fijó un plazo de 200 días para la investigación.

Por su parte, aún queda pendiente que se defina el lugar donde el imputado cumpla la medida cautelar. La defensa pidió su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber o al penal de Punta Peuco.