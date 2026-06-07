Plan de renovación vehicular del Poder Judicial contempla 22 automóviles por más de $600 millones

La adquisición sería el primer paso de un plan de renovación de la flota, que priorizará los automóviles utilizados por los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país.

El Poder Judicial buscaría avanzar en la renovación de su flota de vehículos, argumentando que varios de sus automóviles acumulan hasta 14 años de uso.

Mientras gestiona ante la Dirección de Presupuestos la reasignación de $615 millones para reemplazar 22 de las unidades consideradas más críticas, la institución también apunta a impulsar una modernización más amplia de su parque automotor mediante futuras partidas presupuestarias.

Con ello, se estima un costo cercano a los $28 millones por cada nuevo vehículo . La adquisición sería el primer paso de un plan de renovación de la flota, que priorizará los automóviles utilizados por los presidentes de las 17 cortes de apelaciones del país, antes de avanzar con el reemplazo de los más antiguos, según consignó BíoBío.

La necesidad de actualizar los vehículos ha sido materia de discusión interna desde hace meses y ha formado parte de las últimas sesiones del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), según antecedentes recopilados por el medio.





Falta de recursos

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el Consejo Superior de la CAPJ, encabezado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, analizó nuevamente la renovación de la flota vehicular de la institución en su sesión del 7 de mayo.

El tema fue tratado durante la presentación del Programa Presupuestario 2027-2031 por parte de la directora interina, Andreina Olmo Marchetti, instancia en la que explicó que el Ministerio de Hacienda está impulsando un modelo de planificación bianual que obligará a alinear la estrategia institucional con el presupuesto disponible y los resultados comprometidos.

También advirtió que este proceso se llevará a cabo en un escenario de estrechez fiscal, donde el gasto proyectado no podrá superar el presupuesto aprobado para 2026.

Sin embargo, aclaró que se está trabajando en requerimientos externos a ese plan, enfocados en resolver “necesidades que persisten de años anteriores”, como la renovación de los automóviles de la institución.

Según explicó, actualmente cuentan con 155 vehículos fabricados entre 2012 y 2015. En esa línea, detalló que, pese a que se asignaron fondos para este ítem este año, ya gestionan con la Dirección de Presupuestos una reasignación de $615 millones “para renovar los 22 casos más críticos”.