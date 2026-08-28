Metro de Santiago informa que Línea 5 está operando con normalidad tras cierre de estaciones

El tren subterráneo precisó que se debió a una “emergencia médica”.

Metro de Santiago informó que las dos estaciones que estuvieron fuera de servicio por cerca de una hora están nuevamente operativas.

La situación afectó a las estaciones Laguna Sur y Barrancas debido a una “emergencia médica”, según lo precisado en los canales oficiales del tren subterráneo.

Lo anterior produjo que Metro de Santiago operara en dos tramos distintos y separados: uno desde Plaza de Maipú hasta Las Parcelas y otro desde Pudahuel a Vicente Valdés.

A eso de las 18.00 horas, tras cerca de una hora sin servicio, finalmente las estaciones fueron reabiertas.

Por lo anterior, toda la red volvió a operar con normalidad.