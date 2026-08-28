Metro de Santiago informa que Línea 5 está operando con normalidad tras cierre de estaciones
El tren subterráneo precisó que se debió a una “emergencia médica”.
Metro de Santiago informó que las dos estaciones que estuvieron fuera de servicio por cerca de una hora están nuevamente operativas.
La situación afectó a las estaciones Laguna Sur y Barrancas debido a una “emergencia médica”, según lo precisado en los canales oficiales del tren subterráneo.
Lo anterior produjo que Metro de Santiago operara en dos tramos distintos y separados: uno desde Plaza de Maipú hasta Las Parcelas y otro desde Pudahuel a Vicente Valdés.
A eso de las 18.00 horas, tras cerca de una hora sin servicio, finalmente las estaciones fueron reabiertas.
Por lo anterior, toda la red volvió a operar con normalidad.
18:03 hrs. Se restablece el servicio en Línea 5.
✅Toda la red se encuentra disponible. https://t.co/R6i6D4LEOl
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 28, 2026