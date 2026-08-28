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Metro de Santiago informa que Línea 5 está operando con normalidad tras cierre de estaciones

El tren subterráneo precisó que se debió a una “emergencia médica”.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

Metro de Santiago informó que las dos estaciones que estuvieron fuera de servicio por cerca de una hora están nuevamente operativas. 

La situación afectó a las estaciones Laguna Sur y Barrancas debido a una “emergencia médica”, según lo precisado en los canales oficiales del tren subterráneo.

Lo anterior produjo que Metro de Santiago operara en dos tramos distintos y separados: uno desde Plaza de Maipú hasta Las Parcelas y otro desde Pudahuel a Vicente Valdés.

A eso de las 18.00 horas, tras cerca de una hora sin servicio, finalmente las estaciones fueron reabiertas.

Por lo anterior, toda la red volvió a operar con normalidad.

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