Turista brasileña resultó baleada en un pulmón durante asalto en Lo Barnechea

Por la gravedad de sus heridas, debió ser derivada a un centro privado, donde se encuentra hasta hoy fuera de riesgo vital.

Una turista brasileña fue baleada tras ser víctima de un violento asalto en la comuna de Lo Barnechea, en la región Metropolitana.

El hecho se registró durante la mañana de este jueves, cuando la mujer y su pareja se disponían a abordar un auto para ir al centro de esquí El Colorado.

Al menos cuatro sujetos perpetraron el robo y huyeron con diversas especies, incluyendo teléfonos celulares, bolsos y tarjetas bancarias.

En medio del asalto, la mujer resultó con una herida de bala, proyectil que habría afectado a uno de sus pulmones.





Debido a lo anterior, la mujer fue trasladada de inmediato a un recinto asistencial, pero por la gravedad de sus heridas debió ser derivada a un centro privado, donde se encuentra hasta hoy fuera de riesgo vital.

Pedro Guerra, director de Seguridad Municipal de Lo Barnechea, detalló que rápidamente se llevaron a cabo diligencias para identificar a los autores del ilícito.

“Desde el primer minuto nuestro equipo se dedicó a hacer monitoreo de imágenes, seguimiento por cámaras hasta dar con el paradero del sujeto, que con la ayuda de carabineros fue detenido y se encuentra actualmente en proceso de control de detención”, precisó.