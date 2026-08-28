CHV Te ayuda: ¿Cómo funcionan las Garantías Explícitas en Salud (GES)?

El GES es una ley que obliga al FONASA y a las isapres a cubrir 90 enfermedades. Revisa todos los detalles en esta nota.

El GES es una ley que obliga al FONASA y a las isapres a cubrir 90 enfermedades. Si te diagnostican una de ellas, tienes cuatro derechos garantizados:

Acceso : Tienen que atenderte. No te pueden negar la atención.

: Tienen que atenderte. No te pueden negar la atención. Plazo: Deben atenderte dentro de un tiempo máximo que fija la ley.

Deben atenderte dentro de un tiempo máximo que fija la ley. Calidad : La atención debe ser entregada por un prestador autorizado.

: La atención debe ser entregada por un prestador autorizado. Protección económica: Pagas como máximo el 20% si tienes ISAPRE, o nada si tienes FONASA

¿Tienes FONASA o isapre?

El GES existe para los dos sistemas, pero funciona diferente.

Para conocer más detalles, la decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, Andrea Solís, conversó con CHV Noticias Te Ayuda y abordó todo el funcionamiento de las Garantías Explícitas en Salud (GES).

Revisa la entrevista completa a Andrea Solís