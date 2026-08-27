Aguinaldo de Fiestas Patrias para trabajadores: En qué situaciones se paga y de cuánto es

Este aporte estatal se entrega días antes de la semana de celebraciones. Revisa acá quiénes lo reciben, de cuánto es el monto y fecha.

Quedan exactamente tres semanas para las celebraciones de septiembre y con ello aumenta el interés de trabajadoras y trabajadores por conocer si recibirán el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias.

Esta transferencia que hace el Estado consta de un pago en dinero a la cuenta del beneficiario/a, que puede ser tanto pensionado/a IPS como trabajador del sector público. Sobre este último grupo, revisa acá de cuánto es el monto, quiénes lo reciben y fecha de pago.

Monto y fecha de pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias

Si eres beneficiario/a del aguinaldo de Fiestas Patrias, recibirás un pago de $91.682 o de $63.645.

La diferencia radica en la remuneración que recibas mes a mes. Si tu sueldo líquido es igual o inferior a $1.060.493, obtendrás el monto mayor. En cambio, si tu sueldo es mayor, recibirás la cifra más baja.

Para el año 2026, la fecha de pago aún no ha sido fijada exactamente, pero su pago suele concretarse días antes de la semana de Fiestas Patrias.





Quiénes reciben el Aguinaldo de Fiestas Patrias

Recibirán el beneficio aquellos trabajadores que se desempeñen en cargos de planta o a contrata hasta el 31 de agosto en varias instituciones, incluyendo:

Poder Judicial

Contraloría General de la República

Fiscalía Nacional Económica

Personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

Dirección del Trabajo

Superintendencia de Seguridad Social

Municipalidades

Fuerzas Armadas

Carabineros

Policía de Investigaciones

JUNJI

JUNAEB

Universidades estatales

Área de la salud

Astilleros y Maestranzas de la Armada

Asistentes de educación pública en establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)

Docentes en establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)

Personal de Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas

Servicio Nacional Forestal (ex Conaf)

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026: ¿Qué ocurre con el sector privado?

A diferencia de lo que ocurre en el Estado, para empleadores del sector privado no es obligación legal entregar aguinaldo a sus trabajadores.

Pese a lo anterior, existen dos escenarios en los que sí puedes tener derecho a aguinaldo de Fiestas Patrias: