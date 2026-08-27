Douglas rompe el silencio tras divorcio con Ana Sol Romero: “No entiendo por qué esto lo hace explotar de esta manera”

El cantante aseguró que la contrademanda pide una pensión de alimentos porque él no sabía inglés y confió en su abogado.

Este jueves, Douglas rompió el silencio en Plan Perfecto y se refirió a su proceso de divorcio con Ana Sol Romero tras 25 años de matrimonio.

La acción legal señala que existe una contrademanda del cantante por pensión de alimentos, lo que él justificó asegurando que no sabe inglés y solo confió en su abogado.





¿Qué dijo Douglas?

“No existe ninguna orden de alejamiento en mi contra, lo que existe es una moción para ella tener el uso exclusivo de la casa”, comenzó diciendo el cantante; sin embargo, el equipo de Plan Perfecto confirmó que sí existe.

En esa misma línea, explicó que la demanda es de hace dos meses, pero la separación lleva más tiempo: “Ana Sol nunca me ha mantenido y no pretendo que lo haga (…) Cuando pase esta tormenta, seguiremos siendo familia”.

Respecto de las razones que aparecen en la demanda de Ana Sol, Douglas aclaró: “Ambos somos muy posesivos y celosos, ambos, y lo fuimos siempre”.

Sobre el motivo del quiebre y si efectivamente hackeó el teléfono de Romero, el cantante contestó: “Son cosas que pertenecen a nuestra intimidad (…) Eso queda entre Ana Sol y yo”.

El artista comentó que no se ha venido a vivir a Chile y luego detalló: “Es una crisis que no supimos pasar (…) Es una crisis dentro de 25-28 años que fueron maravillosos”.

El tenso cruce con Renata Bravo

Momentos después, Douglas vivió un tenso cruce con Renata Bravo, amiga de él y Ana Sol Romero, cuando le preguntó si era real que vació las cuentas de banco, dejando a su exesposa sin dinero.

“Yo no dejé ninguna cuenta en 0; yo dejar una cuenta en 0 no existe eso. Ni a Ana Sol le falta nada hoy día, ni a mis hijas les falta nada. Acabo de ayer pagar la universidad”, aseguró Douglas.

En esa misma línea, aseguró que “cuando salgan de este divorcio, van a quedar ellas totalmente protegidas en lo económico; por eso se está vendiendo la casa”.

“No entiendo por qué esto lo hace explotar de esta manera”, dijo el cantante sobre Ana Sol Romero.

Luego, los panelistas del programa precisaron en que la contrademanda de Douglas plantea que se reciba una pensión de alimentos.

“Lamentablemente, no sé inglés y la verdad es que uno confía en el abogado. No entendí muy bien lo que iba a hacer, pero me dijo: ‘Quédate tranquilo'”, aseguró, y luego precisó en que él “sabe perfectamente lo que yo quiero”.

Además, Douglas hizo hincapié en que “no espero ningún tipo de compensación económica de nada”.

Finalmente, sobre la moción que presentó Romero para tener el uso del hogar familiar “tiene una intención más bien de querer trasquilar, y yo prefiero trasquilarme a hablar mal de mi relación”, concluyó.

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