“No quería hacerlo”: Revelan presunto quiebre matrimonial de Douglas y Ana Sol Romero tras 25 años

El cantante y la argentina se casaron en 2001 y desde hace 9 años estaban radicados en Miami, Estados Unidos, junto a sus tres hijas.

Un nuevo quiebre remece al espectáculo nacional este 2026, luego de que Cecilia Gutiérrez revelara la separación entre Douglas y Ana Sol Romero tras 25 años de matrimonio.

La periodista lanzó la noticia en su cuenta de Instagram donde reveló que “lo que me cuentan es que ellos llevan un par de meses separados, que por eso él decidió volver a Chile , incluso tiene algunas presentaciones pactadas acá”.

En cambio, la argentina sigue radicada en Miami, según señaló Gutiérrez, por “un tema familiar, hay hijos en el colegio que complican mucho el hecho de que ella pueda volver”.





En el relato, la expanelista de Primer Plano afirmó que “fue ella quien tomó la decisión, él no quería separarse, pero fue ella”.

En el caso del cantante, aseguró que “para él fue bastante difícil esta separación porque no quería hacerlo, pero por lo que tengo entendido él ya está aquí retomando su vida y ella en Miami”.

También contó que la casa familiar que ambos compartía en Miami la pusieron a la venta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cecilia Gutiérrez (@ceci.gutierrez)

La historia de amor de Douglas y Ana Sol Romero

Douglas y Ana Sol Romero compartieron una historia de amor que duró 28 años. La pareja se conoció en 1998 cuando ella entrevistó al cantante.

En el año 2001 se casaron y el matrimonio tuvo tres hijas: Julieta, Ema y Agustina.

En 2017 decidieron dejar su vida en Chile para radicarse con un proyecto familiar en Miami, Estados Unidos, donde el cantante continuó con su carrera musical.