Nuevo adelanto del GTA 6: A qué hora y dónde ver An Extended Look en vivo en Chile

Revisa a continuación todos los detalles del nuevo estreno del Grand Theft Auto VI: An Extended Look, a menos de tres meses del esperado lanzamiento del videojuego de Rockstar Games.

Este jueves se estrenará un esperado trailer de Grand Theft Auto VI, adelanto especial titulado Grand Theft Auto VI: An Extended Look.

La presentación será toda una novedad para el mundo del gaming, ya que debutará en streaming de pago. Pero que no cunda el pánico, ya que hay una posibilidad de ver gratis lo nuevo del videojuego que ha demorado 13 años en ser estrenado.

Rockstar Games aseguró que no dejará atrás a los fieles seguidores del GTA 6 que quieran ver el adelanto de manera oficial y sin pagar, por lo que seis horas después de su estreno oficial será publicado sin costo.

A qué hora sale el nuevo adelanto del GTA 6 y dónde verlo GRATIS

Para quienes tengan acceso al streaming de Netflix, podrán ver el adelanto de GTA 6 a contar de las 15:00 horas de hoy jueves 27 de agosto.

Sin embargo, para quienes quiera ver el estreno de forma gratuita, deberán esperar a las 21:00 horas de hoy .

A esa hora el video será compartido a través del canal oficial de Rockstar Games en YouTube.

Recordemos que el GTA 6 tiene agendado su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S con dos ediciones.