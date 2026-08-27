“No imaginé que…”: Hermano de universitario fallecido en rafting en Pucón publicó emotiva despedida

Marcelo Fuentealba, de 34 años, murió este miércoles en el marco de una actividad de rafting que realizaba en el sector de río Liucura en la comuna de Pucón, región de La Araucanía.

Una sentida y desgarradora despedida realizó el hermano de Marcelo Fuentealba, el estudiante de Técnico Guía de Turismo Aventura en la Universidad de La Frontera (UFRO) que murió durante una actividad de rafting en Pucón.

A través de su cuenta de Instagram, Luciano Fuentealba compartió diversas imágenes del universitario practicando deportes, junto con publicar un escrito dedicado a su memoria.

“Me hundiré mil veces en el silencio de los mares para escuchar tu voz y buscaré volar tan lejos para ver si allá te has ido . Caminaré el desierto para sentir tu profundo calor y por glaciares para congelar tu alma en la eternidad”, escribió.





Además, contó que habían conversado que “en la vida llegaría el momento que nos tocaría despedirnos, una conversación profunda y con mucho amor, (…); pero no imaginé que sería tan pronto“.

“Gracias por venir a esta vida, por acompañarnos, por enseñarnos a ver lo simple, por compartirnos alegría y mostrarnos que la humildad es un lindo estandarte, gracias por ser quien eres y por permitirme ser testigo de tu vida desde siempre”, agradeció.

Finalmente, manifestó que “te recordaremos siempre en colores, con vida, risas y amor y seremos fiel a lo que siempre nos compartiste“. “Te amo hermano, siempre, hasta el final de los tiempos“, cerró.