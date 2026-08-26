Accidente en balsa de rafting deja un muerto en río Liucura: Víctima era estudiante de la UFRO

El siniestro se produjo durante la realización de una actividad académica, concretamente un taller de rafting, que contó con la participación de cuatro profesores y 14 alumnos.

Hace escasos minutos se confirmó que el accidente en balsa ocurrido durante esta tarde en el río Liucura, en las cercanías de Pucón, región de La Araucanía, dejó un muerto.

El fallecido fue identificado como un hombre de 34 años, estudiante de la Universidad de La Frontera (UFRO) , quien había sido trasladado de urgencia hasta un recinto hospitalario cercano sin signos vitales.

A través de un comunicado, el plantel detalló que el alumno pertenecía a la carrera Técnico Guía de Turismo Aventura, y que el siniestro ocurrió durante una actividad lectiva de taller de rafting.

Asimismo, confirmó que otros tres estudiantes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital San Francisco de Pucón. De acuerdo a información preliminar, en total en la actividad habrían participado 14 estudiantes y cuatro docentes.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, a sus compañeras y compañeros, docentes y a quienes compartieron con él su vida universitaria. En este difícil momento, la Universidad acompaña con profundo respeto a quienes enfrentan esta dolorosa pérdida”, añadió.

Finalmente, la UFRO anunció la instrucción de un sumario administrativo y una auditoría interna para esclarecer las circunstancias.

Accidente en balsa en río Liucura obliga amplio despliegue de emergencia

El siniestro provocó el despliegue de un amplio operativo de emergencia y hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros.

Antes de que se confirmara el deceso, el alcalde (s) de Pucón, Sergio Núñez, había conversado con CHV Noticias y detalló que, según los primeros antecedentes, varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros asistenciales.





“Habría un hombre que está siendo sujeto a reanimación; desconocemos cuál es su estado real de salud”, indicó el edil sobre la situación que aún se encontraba en desarrollo. Aún no ha sido confirmado si el afectado era la víctima fatal u otro alumno.

Cabe mencionar que el hecho ocurre en medio de las lluvias y el aumento del caudal de varios ríos de la zona producto de los recientes sistemas frontales, por lo que también se indagará si las condiciones climáticas pudieron influir en el incidente.